Кудрин назвал вариант борьбы с "миллиардной, триллионной" коррупцией в России

С коррупцией в России можно справиться с помощью внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50 процентов мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией», - приводит слова Кудрина РИА «Новости».

По мнению Кудрина, для этого, во-первых, нужно обеспечить полноту и достоверность ведомственных баз данных. Пока министрества законодательство по открытости не выполняют, подчеркнул Кудрин. По его словам, проверять качество баз данных будет Счетная палата.

Во-вторых, считает Кудрин, нужно «понятным языком писать все наши шаги, наши законы, наши проекты излагать». «Третий шаг — это открытый диалог. Обратная связь должна иметь разные форматы», - заключил Кудрин.