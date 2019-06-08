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16:52

Кудрин назвал вариант борьбы с "миллиардной, триллионной" коррупцией в России

фото ЗакС политика Кудрин назвал вариант борьбы с "миллиардной, триллионной" коррупцией в России

С коррупцией в России можно справиться с помощью внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50 процентов мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией», - приводит слова Кудрина РИА «Новости».

По мнению Кудрина, для этого, во-первых, нужно обеспечить полноту и достоверность ведомственных баз данных. Пока министрества законодательство по открытости не выполняют, подчеркнул Кудрин. По его словам, проверять качество баз данных будет Счетная палата.

Во-вторых, считает Кудрин, нужно «понятным языком писать все наши шаги, наши законы, наши проекты излагать». «Третий шаг — это открытый диалог. Обратная связь должна иметь разные форматы», - заключил Кудрин.

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18:09    
Кудрин исподволь проталкивает под видом борьбы с коррупцией особые полномочия для Счетной палатки как надзорного супер-ведомства.
Его совершенно не беспокоила коррупция в собчачьей мэрии, например.

17:16   arturdyachkov   arturdyachkov1989906gag@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

17:08    
В пустоту.

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