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17:38

Еще два копицентра отказались печатать листовки в поддержку журналиста "Медузы"

фото ЗакС политика Еще два копицентра отказались печатать листовки в поддержку журналиста "Медузы"

Два копицентра в районе станции метро «Удельная» отказались распечатывать листовки и плакаты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщил ЗАКС.Ру шеф-редактор «Новой газеты в Петербурге» Серафим Романов.

По его словам, в одном копицентре сотрудница резко отказала, сославшись на угрозу закрытия, затем заявила об отсутствии бумаги. В другом копицентре сотрудник свой отказ мотивировал тем, что так он нарушит закон, но какой именно – пояснить не смог.

Накануне печатать аналогичные листовки отказался копицентр OQ на Невском проспекте – под предлогом того, что это якобы «агитационная деятельность», и сотрудники не могут взять на себя риски это печатать. В другом копицентре неподалеку таких проблем не возникло.

Накануне сотрудники петербургских СМИ и неравнодушные граждане вышли к Гостиному двору в одиночные пикеты в поддержку Голунова. О том, как они прошли – в материале ЗАКС.Ру.

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