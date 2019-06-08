Еще один копицентр OQ отказал в печати листовок в поддержку Ивана Голунова

Копицентр OQ на Коломяжском проспекте отказался печатать листовки и плакаты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщил ЗАКС.Ру шеф-редактор «Новой газеты в Петербурге» Серафим Романов.

По словам Романова, принимавшая у него заказ сотрудница покраснела и прошептала: «Боюсь не смогу вам такое напечатать».

«Почему? "Ну, это против власти… Извините"», - приводит ее слова Романов.

Ранее принять такой же заказ отказались два копицентра у станции метро «Удельная». 7 июня печатать листовки отказалось другое отделение OQ - на Невском проспекте: под предлогом того, что это якобы «агитационная деятельность», и сотрудники не могут взять на себя риски это печатать. В другом копицентре неподалеку таких проблем не возникло.

Накануне сотрудники петербургских СМИ и неравнодушные граждане вышли к Гостиному двору в одиночные пикеты в поддержку Голунова. О том, как они прошли – в материале ЗАКС.Ру.