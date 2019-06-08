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21:38

Обвинение запросило два месяца ареста для журналиста "Медузы" Голунова

фото ЗакС политика Обвинение запросило два месяца ареста для журналиста "Медузы" Голунова

В Никулинском районном суде Москвы вечером 8 июня начал рассматриваться вопрос о мере пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову, обвиняемому в сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Голунов вину отрицает, редакция "Медузы" заявила о невиновности журналиста и считает, что его преследование связано с профессиональной деятельностью. Во многих городах России сотрудники СМИ выходят в пикеты в поддержку коллеги.

Перед началом заседания адвокатам Ивана Голунова дали всего несколько минут на ознакомление с делом. "Приставы по указанию судьи забрали материалы дела у адвокатов. Они едва успели ознакомиться с половиной", - написал в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. Адвокат журналиста Ольга Динзе ходатайствовала в суде о предоставлении перерыва для полноценного изучения материалов и согласования позиции, сообщает "Медиазона". Динзе также напомнила, что пока ее подзащитный находился в больнице, конвой препятствовал доступу адвокатов к нему. 

Судья Михаил Максимов посчитал, что времени было достаточно, а позицию адвокатов с подзащитным можно согласовать в ходе заседания. 

Следователь и прокурор требуют отправить Голунова на два месяца под арест. Основаниями для такой меры пресечения они назвали наличие у журналиста загранпаспорта и то, что он живет не по месту регистрации. 

Защита просит освободить Голунова, настаивая, что у следствия нет доказательств вины журналиста.

У здания суда собралась толпа, скандирующая в поддержку Голунова "Свободу!" и "Иван!".

4KGhP75DWrttw4l14m3bwg.jpg (257 KB)фото: "Медуза".

Иван  Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.



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22:14    
Обвинение, которое вбросило фуфловые фотографии.

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