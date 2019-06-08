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21:50

Полиция задержала человека у здания суда, где избирается мера пресечения Голунову

фото ЗакС политика Полиция задержала человека у здания суда, где избирается мера пресечения Голунову

У Никулинского  районного суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения для журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков, полиция задержала мужчину.

Как сообщает "Медуза", выразить поддержку задержанному сотруднику СМИ пришли 300-400 человек. Толпа скандировала "Свободу!", "Иван!" и "Позор!". К зданию суда прибыли два автозака. Однако пока полиция ограничилась одним задержанием. 

Суд в настоящий момент продолжает рассматривать вопрос об избрании меры пресечения. Обвинение запросило два месяца ареста. Защита настаивает, что Голунова необходимо освободить. Адвокаты журналиста напоминают о том, что их подзащитный заявлял о применении насилия к нему со стороны силовиков и был в результате доставлен в больницу. "Я считаю, что целью следственного органа при избрании столь строгой меры пресечения является не боязнь, что мой подзащитный скроется, — цитирует "Медиазона" адвоката Ольгу Динзе. - Единственным страхом является то, что мой подзащитный в дальнейшем будет заявлять о применении насилия".

Иван  Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие. 

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