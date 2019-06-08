Журналиста "Медузы" Голунова отправили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы 8 июня выбрал меру пресечения журналисту "Медузы" Ивану Голунову, обвиняемому в сбыте наркотиков. Сотрудника СМИ отправили под домашний арест до 7 августа, сообщает "Медиазона". Сам Голунов вину не признает, редакция "Медузы" считает, что его преследование связано с профессиональной деятельностью. Во многих городах России сотрудники СМИ выходили в пикеты в поддержку коллеги.

Обвинение просило отправить Голунова в СИЗО на два месяца. В качестве причин такой строгой меры пресечения следователь называл наличие загранпаспорта у журналиста и то, что он не живет по месту регистрации. Защита возражала против ареста.

В перерыве заседания, когда судья удалился для вынесения решения, Иван Голунов сообщил присутствующим в зале, что ему поступали угрозы из-за публикаций о похоронном бизнесе.

"Мне стали источники говорить, что не надо трогать эту тему, что никому не нужны сложности и проблемы, тебе, наверное, тоже. В прошлый раз такое тоже было, но в этот раз я не придал этому значения, хотя сообщил руководству, что это было", - цитирует журналиста "Медуза".

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.