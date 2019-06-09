"Требуем отпустить": второй день пикетов в поддержку Голунова в Петербурге

В Петербурге журналисты и сочувствующие вновь вышли с серией одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Пока в Москве суд избирал для журналиста меру пресечения, у Гостиного двора пикетирующие сменяли друг друга, по очереди высказываясь в его защиту. О том, как это было – в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Акция прошла практически без инцидентов, но претензий у полицейских в этот раз было чуть больше. Они сочли пикетом листовки, которые некоторые участники прикрепили к футболкам и рюкзакам. По требованию правоохранителей эти листовки сворачивали – и все возвращалось на круги своя. Один человек все же был задержан – активист Владислав Корнюшенко. Ему вменили то, что он развернул плакат после 22:00, когда проводить пикеты уже запрещено.

Тем временем уже в одиннадцатом часу вечера Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест, не удовлетворив ходатайство следствия о помещении в СИЗО. На заседании суда Голунов заявил, что угрозы ему поступали из-за публикаций о похоронном бизнесе. В день своего задержания он как раз сдал редактору первый черновик нового расследования по этой теме. Его первое расследование о похоронном рынке Москвы и участии в нем чиновников, силовиков и криминала было опубликовано на «Медузе» в августе 2018 года.

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков.

Днем 8 июня Голунову стало плохо. В протоколе его допроса утверждалось, что его били полицейские – хотя в управлении МВД по Москве это отрицают. Две бригады скорой помощи заподозрили у него серьезные травмы: сотрясение мозга, перелом ребер, черепно-мозговую травму. Однако в 71-й больнице у журналиста диагностировали гематому на затылке, ссадины на грудной клетке, ушибы ребер.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

Текст и фото: Екатерина Хабидулина

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