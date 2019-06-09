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11:16

Права журналиста Ивана Голунова попробуют защитить в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Права журналиста Ивана Голунова попробуют защитить в ЕСПЧ

После окончания судебного заседания, на котором журналисту-расследователю издания "Медуза" Ивану Голунову дали два месяца домашнего ареста, его адвокат Дмитрий Джулай, возмущенный дейсвиями правоохранительной машины, заявил о том, что сторона защиты будет обжаловать ее действия в Страсбургском суде.

"Все время с 14:30 6 июня до 23 часов следующего дня с ним проводились следственные действия, хотя он больше суток не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее - это было настоящей пыткой и это будет обжаловано в ЕСПЧ по 3 статье Конвенции о защите права человека (запрещение пыток)", - цитирует юриста "Интерфакс".

Выходящим за рамки права он также считает то, что свыше положенных по закону 48 часов его подзащитного держали в наручниках. Тем не менее, избранную в конечном итоге судьей меру пресечения он квалифицирует как значительную победу, поскольку многие ожидали помещения Голунова в следственный изолятор.

Напомним, что корреспондента "Медузы" обвиняют в сбыте крупных партий наркотических веществ. Правоохранители якобы нашли у него дома целую "нарколабораторию", сопроводив это 9 фотографиями, 8 из которых оказались сделанными в других, не имеющих отношения к Голунову, местах. Сам он открыто заявляет, что запрещенные вещества ему подбросили, а в ходе задержания - применяли грубую физическую силу. Перед судом Голунову потребовалась госпитализация.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту задержанного в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний.

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11:36    
Право на торговлю наркотой? Логично.

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