Макаревичу внезапно отменили концерт ко дню России на Красной площади

Запланированный на 12 июня, праздник дня России, концерт отечественной музыкальной группы "Машина времени", отмечающей собственный полувековой юбилей, внезапно отменили по некоему распоряжению "сверху", о чем сигнализировал в своем Facebook бессменный лидер коллектива Андрей Макаревич. Выступление должно было пройти на Красной площади у стен московского Кремля.

"Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня - не увидите. Кто-то кому-то позвонил", - гласит его запись.

Чуть более конкретно о том же самом доложил РИА "Новости" пресс-секретарь группы Антон Чернин.

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет. Нет, так нет", - приводятся его слова.

Отметим, что начиная с присоединения Крыма к России в 2014 году Макаревич, ранее всячески привечаемый и награждаемый российскими властями, быстро и негласно превратился в персону нон-грата из-за своей непримиримой протестной политической позиции. Федеральные каналы время от времени выпускают о нем некие разоблачительные материалы с сомнительной фактологией, тенденциозно трактуют его общественно-политические высказывания, а некоторые лоялистские организации регулярно вносят его в некие "списки русофобов". Иногда, как в случае с 12 июня, срываются или отменяются концерты "Машины времени". Как правило, музыкант реагирует на проявления травли болезненно и озлобленно.