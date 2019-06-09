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Новости

15:22

Латынина разложила "по полочкам" преследование журналиста Голунова

фото ЗакС политика Латынина разложила "по полочкам" преследование журналиста Голунова

Уголовное дело против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в производстве и сбыте крупных партий наркотиков, "восхитилась" той неаккуратностью, с которой правоохранители с ним провели оперативно-следственные мероприятия. Такая небрежность, по ее мнению. проявилась неспроста. поскольку тем людям, которые "заказали" расследователя, нужно было любой ценой и как можно быстрее его изолировать и парализовать его профессиональную деятельность: тексты Голунова, вышедшие и еще не не опубликованные, для них почти смертельно опасны. Среди целого ряда эпизодов безалаберности и непрофессионализма силовиков, как их трактует радиоведущая, она особо выделила непосредственно обыск.

"Они входят в квартиру, смотрят, немножечко роются в столе, а потом, как голубь, который летит на родной насест, этот полицейский разворачивается, идет в шкаф, достает из этого шкафа эти наркотики. И больше обыск не продолжается, потому что, видимо, наш полицейский знал, что больше он ничего не найдет. Откуда он так хорошо знал, где это находится, если он не сам это положил?", - задалась она резонным вопросом в авторской программе.

Журналистка склоняется к версии, что вопрос о преследовании ее коллеги решался на относительно "низовом уровне", на уровне тех бизнесов, на которые Голунов бросил тень своими дотошными расследованиями. В качестве аналогии она привела недавний пример арестованного американского инвестора Майкла Калви, который "перешел дорогу" отдельным бизнесменам, до того успешно работав четверть века на российском рынке.

Может быть, я заблуждаюсь, может быть, это, действительно, какая-то операция ФСБ с самого верха, политическая операция. Но я сильно сомневаюсь. Я думаю, что это гораздо больше как дело Калви, когда не было никакого приказа с самого верха, есть конкретные интересы, а самый верх это покрывает. Самому верху это все равно.

Юлия Латынина

Через считаные минуты после окончания радиопрограммы стало известно, что Голунова отправили под домашний арест до 7 августа. Своей вины он не признает, утверждает, что наркотики ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту задержанного в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний.

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17:47    
17-29 Раскопал еще генерал Руцкой. ЕБН завел во власть банду мародеров.

17:29    
15:35 15:55 - Если такие нацистские п..сы, как вы, поддерживают арест Голунова, значит он - действительно что-то по делу раскопал.

15:55   Игорь  
«Мишка Фишман башковит» -
Есть такое мнение,
Он мгновенно разрешит,
Все мои сомнения.
Я включил телеканал,
«Дождь» он называется.
Мишка как гусей погнал -
Путин заикается.
...................
Мишка Фишман, он не врет,
У него предвиденье.
Лишь дорожку засосет,
И на телевиденье.
Раздается лишь – мотор
Ну, махать руками.
До каких так будет пор,
Догадайтесь сами.

15:35    
Все прозападные мрази пытаются отмазать Голунова, что неспроста...

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