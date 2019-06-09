Борцы с мусорным полигоном в Шиесе благодарят петербуржцев

В самой многочисленной интернет-группе, объединяющей защитников Архангельской области от завоза московского и подмосковного мусора, "Поморье - не помойка", появились теплые слова в адрес петербургских активистов, которые поднимают проблему "на щит" в своем городе и распространяют информацию о ней как онлайн, так и на улицах.

"Питерцы... спасибо вам, родные! Каждый раз, когда мы видим фотографии ваших пикетов в поддержку Шиеса, нам хочется бросить всё, купить билеты, приехать и обнять вас всех крепко-крепко! Мы любим вас!", - говорится в коллективном сообщении.

Авторы поста также объявили о создании специального сообщества для жителей Петербурга, которые хотят помочь общему делу - борьбе со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Столкновения активистов с представителями ЧОП и ОМОН близ станции происходят практически в ежедневном режиме уже несколько месяцев кряду. Граждане мешают завозить технику и топливо, выстраиваясь живой стеной. Время от времени их бьют, задерживают и крупно штрафуют, но до пораженческих настроений северянам пока еще далеко.

Фотография: сообщество "Поморье - не помойка!"

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