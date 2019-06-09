Адвокат Голунова обратилась за помощью в СК и прокуратуру

Адвокат отправленного 8 июня под домашний арест на два месяца журналиста "Медузы" Ивана Голунова Ольга Динзе написала заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, в которых просит сотрудников силовых ведомств проверить информацию о применении грубой физической силы к обвиняемому в сбыте наркотиков.

"Моего подзащитного незаконно лишали свободы, права на свободное перемещение за пределами срока задержания. До понедельника никакой реакции не будет, но в совокупности все эти нарушения сыграли роль на избрании меры пресечения", - рассказала Динзе ресурсу "МБХ Медиа".

Кроме того, ранее стало известно, что сторона защиты Голунова будет добиваться справедливости в ЕСПЧ - в частности, в связи с тем, что журналиста держали в наручниках до предъявления ему обвинения дольше 48 часов, положенных по закону.

6 июня в ходе обыска в квартире журналиста были найдены наркотики, который, как продолжает настаивать Голунов, ему подбросили.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту задержанного в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний.

Скан документа: Telegram-канал юриста Павла Чикова

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