СМИ: "Охота" на Голунова, возможно, вызвана его изучением связей ФСБ и похоронного бизнеса

Задержание и помещение под домашний арест корреспондента "Медузы" Ивана Голунова может быть напрямую продиктовано тем, что он готовил к публикации разоблачительный текст, касающийся коммерческих связей высокопоставленных сотрудников ФСБ и "похороннной индустрии", пишет издание "Проект". Называются имена генерал-полковника Алексея Дорофеева и подполковника Марата Медоева.

О взаимосвязи двух событий "Проекту" рассказали как представители ФСБ, так и источники, приближенные к президентской администрации. О содержании же самого текста, пока не изданного, вкратце обмолвился сам Голунов на судебном заседании 8 июня, и, кроме того, трое его коллег подтвердили данный факт.

Поступавшие ранее угрозы в адрес Голунова, о которых сигнализировала редакция "Медузы", также, по словам арестованного журналиста, имели непосредственное отношение к тексту про ФСБ и похоронные услуги.

Издание "Проект" обращает внимание на одну деталь в деле Голунова: несмотря на то, что задержан он был в Центральном округе столицы, препроводили его в изолятор на другом конце города - в Западном административном округе. Именно там, по словам источников в ФСБ и Кремле, находится зона интересов Дорофеева и Медоева, а также Троекуровское кладбище, которым в последнее время активно интересовался журналист.

6 июня в ходе обыска в квартире журналиста были найдены наркотики, который, как продолжает настаивать Голунов, ему подбросили. Защита расследователя обратилась в СК, Генпрокуратуру и намерена жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту задержанного в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний.