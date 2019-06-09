Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:36

СМИ: "Охота" на Голунова, возможно, вызвана его изучением связей ФСБ и похоронного бизнеса

фото ЗакС политика СМИ: "Охота" на Голунова, возможно, вызвана его изучением связей ФСБ и похоронного бизнеса

Задержание и помещение под домашний арест корреспондента "Медузы" Ивана Голунова может быть напрямую продиктовано тем, что он готовил к публикации разоблачительный текст, касающийся коммерческих связей высокопоставленных сотрудников ФСБ и "похороннной индустрии", пишет издание "Проект". Называются имена генерал-полковника Алексея Дорофеева и подполковника Марата Медоева.

О взаимосвязи двух событий "Проекту" рассказали как представители ФСБ, так и источники, приближенные к президентской администрации. О содержании же самого текста, пока не изданного, вкратце обмолвился сам Голунов на судебном заседании 8 июня, и, кроме того, трое его коллег подтвердили данный факт.

Поступавшие ранее угрозы в адрес Голунова, о которых сигнализировала редакция "Медузы", также, по словам арестованного журналиста, имели непосредственное отношение к тексту про ФСБ и похоронные услуги.

Издание "Проект" обращает внимание на одну деталь в деле Голунова: несмотря на то, что задержан он был в Центральном округе столицы, препроводили его в изолятор на другом конце города - в Западном административном округе. Именно там, по словам источников в ФСБ и Кремле, находится зона интересов Дорофеева и Медоева, а также Троекуровское кладбище, которым в последнее время активно интересовался журналист.

6 июня в ходе обыска в квартире журналиста были найдены наркотики, который, как продолжает настаивать Голунов, ему подбросили. Защита расследователя обратилась в СК, Генпрокуратуру и намерена жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту задержанного в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
16:11 Борцы с мусорным полигоном в Шиесе благодарят петербуржцев

15:22 Латынина разложила "по полочкам" преследование журналиста Голунова   2

14:36 СМИ: "Охота" на Голунова, возможно, вызвана его изучением связей ФСБ и похоронного бизнеса

13:47 Стала известна дата очередной "прямой линии" с Путиным   2

13:00 Адвокат Голунова обратилась за помощью в СК и прокуратуру

12:03 Макаревичу внезапно отменили концерт ко дню России на Красной площади   3

11:16 Права журналиста Ивана Голунова попробуют защитить в ЕСПЧ   2

10:30 В России стало строже наказание за кражу электричества

0:33 "Требуем отпустить": второй день пикетов в поддержку Голунова в Петербурге

8 июня, 22:22 Журналиста "Медузы" Голунова отправили под домашний арест   5

8 июня, 21:50 Полиция задержала человека у здания суда, где избирается мера пресечения Голунову

8 июня, 21:38 Обвинение запросило два месяца ареста для журналиста "Медузы" Голунова   1

8 июня, 18:02 Еще один копицентр OQ отказал в печати листовок в поддержку Ивана Голунова   1

8 июня, 17:38 Еще два копицентра отказались печатать листовки в поддержку журналиста "Медузы"

8 июня, 16:52 Кудрин назвал вариант борьбы с "миллиардной, триллионной" коррупцией в России   11

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.