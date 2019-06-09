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18:00

"Наружка" за Голуновым велась несколько месяцев

фото ЗакС политика "Наружка" за Голуновым велась несколько месяцев

За арестованным по обвинению в сбыте наркотиков специальным корреспондентом "Медузы" Иваном Голуновым сотрудники МВД следили начиная с марта 2019 года, пишет "Интерфакс", ссылаясь на анонимного полицейского из подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

"Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает у нас иностранные государства, вылетает в Ригу, то есть страны ближнего зарубежья, в связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыта, он может перемещать из этих иностранных государств", - приводится его цитата.

Оперативнику, с его слов, известно, что фигурант уголовного дела торговал запрещенными психотропными препаратами в ночных клубах.

Сам журналист категорично заявил в интервью одному из федеральных телеканалов, что никаких наркотиков он при себе не имел никогда в жизни.

Напомним, 6 июня в ходе обыска в квартире журналиста были найдены наркотики, который, как продолжает настаивать Голунов, ему подбросили.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту задержанного в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний. В ОВД активистов, впрочем, держали недолго и за редким исключением отпускали без составления протоколов.

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