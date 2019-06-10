В Петербурге рано утром задержали по КУСП оппозиционного активиста

Петербургские полицейские 10 июня задержали и доставили в 71 отдел активиста движений “Весна” и “Открытая Россия” (признана нежелательной на территории РФ) Петра Трофимова, сообщил ЗАКС.Ру другой участник “открытки” Павел Чупрунов.

Друзьям активиста стало известно о его доставлении в отдел в девятом часу утра. По словам Чупрунова, полицейские объяснили, что задержали Трофимова по КУСП, якобы на него пожаловался неизвестный гражданин. Другие обстоятельства пока неизвестны. Связаться с самим Трофимовым ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, 1 мая Трофимова одним из первых задержали во время шествия за честные выборы. Он шел впереди колонны с барабаном.

Примерно год назад, 14 июня, накануне старта чемпионата мира по футболу, Трофимова также рано утром полиция задержала у подъезда. Позже его поместили в психиатрический стационар для экспертизы по делу, срок которого вышел двумя годами ранее. Из медучреждения его выпустили 4 июля.