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Новости

9:37

"Ведомости", "Коммерсант", РБК вышли с идентичной первой полосой в поддержку Голунова

фото ЗакС политика "Ведомости", "Коммерсант", РБК вышли с идентичной первой полосой в поддержку Голунова

Впервые в истории печатные версии "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК вышли с аналогичными друг другу обложками в поддержку преследуемого журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Внутри изданий приводится также их коллегиальное заявление. Они поддерживают избранную для Голунова меру пресечения в виде заключения под домашний арест, а также настаивают на том, чтобы действия задерживавших корреспондента правоохранителей были тщательным образом проверены на предмет законности. Результаты изысканий необходимо предоставить для публикации в СМИ.

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Фото: "Медуза"

Напомним, вечером 8 июня Иван Голунов был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов - автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, "черных кредиторах", недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту журналиста в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний. Акции продолжились и сегодня.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:06    
Психопата 10:08 в сумасшедший дом!

12:05    
Подбросивших наркотики полицейских на нары! Свободу Ивану Голунову!

10:33   ivangushchin   ivangushchin1988731nyl@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

10:08    
Торговца наркотиками Голунова на нары!

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