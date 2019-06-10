"Ведомости", "Коммерсант", РБК вышли с идентичной первой полосой в поддержку Голунова

Впервые в истории печатные версии "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК вышли с аналогичными друг другу обложками в поддержку преследуемого журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Внутри изданий приводится также их коллегиальное заявление. Они поддерживают избранную для Голунова меру пресечения в виде заключения под домашний арест, а также настаивают на том, чтобы действия задерживавших корреспондента правоохранителей были тщательным образом проверены на предмет законности. Результаты изысканий необходимо предоставить для публикации в СМИ.

Фото: "Медуза"

Напомним, вечером 8 июня Иван Голунов был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов - автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, "черных кредиторах", недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту журналиста в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний. Акции продолжились и сегодня.

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