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Новости

10:00

Активисты "Весны" обклеили забор в Южно-Приморском парке "антиклерикальными" плакатами

фото ЗакС политика Активисты "Весны" обклеили забор в Южно-Приморском парке "антиклерикальными" плакатами

Накануне, 9 июня, участники движения "Весна" расклеили по забору, огораживающему место будущего строительства храмового комплекса в Южно-Приморском парке, плакаты, носящие "антиклерикальный" характер.

Своими действиями активисты выразили протест против возведения еще одной религиозной святыни в парке, где уже есть несколько православных учреждений.

На плакатах, в частности, присутствовали следующие фразы: "Деревья в парках вместо храма", "Обещаем молиться в парке".

"Мы считаем, что застраивать церквями зелёные зоны - это не про веру и не про христианство, а про корыстные интересы представителей РПЦ. Если в словах священнослужителей о любви к людям есть хотя бы доля правды, то стройка в Южно-Приморском парке должна быть отменена", - полагают члены "Весны".

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Фото: "Весна"

Активистам, выступающим против застройки зеленой зоны, ранее удалось собрать более тысячи подписей в её защиту.

На территории Южно-Приморского парка уже есть деревянная и каменная церкви. Еще несколько храмов действует в соседних кварталах. Однако петербургская епархия намерена возвести в парке “православный комплекс”. К РПЦ часть парка отошла в 2006 году.



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12:41    
Все переходим в язычество и объявляем парки по всему городу священными рощами, живыми храмами. А на тех, кто пытается их вырубить, подаём в суд по 148 ст. УК за оскорбление чувств верующих.

10:33   ivangushchin   ivangushchin1988731nyl@mail.ru
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

10:06    
Даёшь Россию атеистической!

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