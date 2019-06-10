Первые анализы Голунова не выявили следов употребления наркотиков

Штатный нарколог Министерства здравоохранения уведомил РИА "Новости", что первые проведенные анализы материалов, принадлежащих корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову, не содержат следов употребления наркотических веществ.

Юрист "Агоры" Павел Чиков уточнил, что наркотиков также не было обнаружено ни на смывах с ладоней журналиста, ни в срезах его ногтей. Анализ ногтей позволяет определить, употреблял ли человек в течение последних нескольких месяцев какие-либо запрещенные препараты.

Напомним, вечером 8 июня Иван Голунов был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов - автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, "черных кредиторах", недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7 и 8 июня в защиту журналиста в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний. Акции продолжились и сегодня.