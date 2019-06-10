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10:32

Дацик объединит усилия с потенциальным кандидатом в губернаторы Петербурга Перовым

фото ЗакС политика Дацик объединит усилия с потенциальным кандидатом в губернаторы Петербурга Перовым

Подавший документы в Горизбирком для участия в выборах губернатора Петербурга член “Партии социальной защиты” Виктор Перов заключил союз с националистом и экс-бойцом ММА Вячеславом Дациком. Об этом Перов накануне написал на своей странице “ВКонтакте”.

“Достигнуто соглашение Вячеславом Валерьевичем Дациком о взаимодействии в правозащитной деятельности и совместной поддержке на предстоящих выборах в Санкт-Петербурге”, - говорится в сообщении.

Также Перов пожаловался на невозможность собрать подписи муниципальных депутатов, так как “подавляющее большинство, уже подписались за согласованных кандидатов в Губернаторы Санкт-Петербурга 2 и 3 июня”. Среди вероятных согласованных кандидатов он назвал представителей КПРФ, СР и ЛДПР.

Дацик ранее проводил совместную тренировку с представителями ЛДПР, в том числе руководителем петербургского отделения партии Олегом Капитановым. Позже он ворвался на конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы от партии “Яблоко”.

Еще будучи профессиональным спортсменом Дацик заявлял о своих националистических и языческих убеждениях, но в последнее время его политические взгляды стали сложнее. Он сблизился с “Союзом коренных народов Руси”, сообществом людей, убежденных, что СССР юридически не распадался. В публичных выступлениях Дацик не раз называл себя гражданином СССР и показывал паспорт, стилизованный под советский. Такие “документы” раздают в “Союзе коренных народов”.

Напомним, Перов ранее состоял в партии “Коммунисты России”. Ее представители обвинили своего бывшего соратника в том, что тот сотрудничал с “буржуазными политтехнологами” и “получал какие-то деньги за то, что работал против своих товарищей”. Перов эту информацию отрицает.



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