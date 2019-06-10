В Москве журналисты выйдут на несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова

Работники прессы планируют 12 июня выйти в Москве на марш в поддержку своего коллеги "по перу" Ивана Голунова. Анонс акции опубликован в Facebook.

Мероприятие не согласовано с властями города.

"Мы выходим мирно, в руках будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не будем согласовывать наш марш. Надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний", - уточняют организаторы.

Среди ключевых требований участников марша - прекратить уголовное преследование Голунова и наказать полицейских, которые, по мнению журналистов, подкинули ему наркотики.

Сегодня, 10 июня, стало известно, что первые проведенные анализы не выявили следов употребления Голуновым каких-либо запрещенных веществ.

Вечером 8 июня спецкор "Медузы" был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов является автором множества резонансных расследований, например, - публикаций о планах по строительству мусорных полигонов в России, "черных кредиторах", недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7, 8 и 9 июня в защиту журналиста в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний. Акции продолжились и сегодня.