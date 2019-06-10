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Новости

11:05

Врански пришел к Горизбиркому и сказал, что не будет участвовать в выборах

фото ЗакС политика Врански пришел к Горизбиркому и сказал, что не будет участвовать в выборах

Лидер движения “Красивый Петербург” Красимир Врански, ранее заявлявший о желании участвовать в губернаторских выборах, утром 10 июня записал видеообращение на фоне офиса Горизбиркома.

- Никак нельзя назвать выборы честными, конкурентными и легитимными, - заявил Врански, добавив, что не хочет участвовать в таком “фарсе”.

Он рассказал, что еще в начале июня был готов регистрироваться кандидатом, но позже ему стало очевидно, что в выборах смогут участвовать только врио губернатора Петербурга Александра Беглова и его “спойлеры”.

Врански обвинил политтехнологов Беглова в перехватывании повестки. Он напомнил, в частности, что первым обратил внимание к проблемам пирожковой “Хозяюшка” на Московском проспекте после чего Беглов выделил денег на ее спасение от закрытия.

Общественник призвал муниципальных депутатов, отдавших подписи за согласованных Смольным кандидатов, публично заявить об этом. Петербуржцам он посоветовал наблюдать за выборами, идти в муниципальные депутаты и голосовать против Беглова и “Единой России”.

Напомним, Врански заявил о намерении участвовать в выборах в первых числах февраля. В интервью ЗАКС.Ру он объяснил, что не считает себя оппозиционным кандидатом и надеется, что его поддержат представители всех партий, в том числе “Единой России”.



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13:28   Кореной Петербуржец  
Очередной пшик, зачем вообще про это пишут? С самого начала было видно, что это не более чем самопиар координатора организации с низкой социальной ответственностью. От балаболов-псевдоградозащитников-псевдоурбанистов, кроме сотрясания воздуха, ждать ничего не приходится.

13:02    
Ходят слухи, что муниципальные избиркомы снова, как и в 2014 году, тайно начали назначать даты выборов.

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