Указом Путина генералы ГУ МВД Петербурга Власов и Абакумов отправлены в отставку

Владимир Путин подписал указ об упразднении с занимаемых должностей двух глав ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: замначальника Главка, генерал-майора полиции Константина Власова и начальника тыла генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова, передает 78.ru.

В обязанности первого входил контроль за общественным порядком в городе, второго - материально-техническое обеспечение Главка МВД.

Напомним, 15 мая Власов вышел на службу после четырехмесячного отсутствия: он болел и проходил сложное медицинское обследование. В тот же день он написал рапорт на отпуск, после которого собирался выйти на работу, однако руководство петербургского МВД предложило ему написать заявление об уходе в связи с результатами комплексной московской проверки, выявившей неудовлетворительные показатели работы городского Главка. Власов с результатами не согласился, но всё же написал рапорт из уважения к субординации.

Власов работает в полиции с 1991 года и до недавних пор считался самым опытным сотрудником петербургского управления МВД.