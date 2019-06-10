Жители Калининского района с восьмого раза смогли провести митинг за Муринский парк

В воскресенье, 9 июня, в Муринском парке состоялся митинг против строительства в зеленой зоне второй очереди спорткомплекса Nova arena, сообщила ЗАКС.Ру активистка Марианна Бакан.

По ее словам, это было первое публичное мероприятие, которое удалось согласовать защитникам парка. До этого городская и районная администрации семь раз отвечали отказом на просьбы о проведении митинга в зеленой зоне.

- В начале акции на нас обрушились ливень и сильный ветер, но все равно на митинг пришли 80 человек. Мы смогли собрать 170 новых подписей под нашим обращением в защиту парка, - рассказала Бакан.

В акции приняли участие подавшие документы для участия в губернаторских выборах депутаты Заксобрания Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”) и Михаил Амосов (беспартийный, на выборы идет от “Гражданской платформы”). Ранее Тихонова и Амосов участвовали в публичных слушаниях по вопросу строительства в парке.

Бакан отметила, что главное требование участники акции направили к руководству Смольного: они считают необходимым предоставить застройщику новый участок, который бы находился не в зеленой зоне.

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