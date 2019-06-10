Голикова: Количество бедных в России сократилось на 400 тысяч человек

Количество россиян, живущих за чертой бедности на средства ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек, поведала в интервью "Известиям" вице-премьер Татьяна Голикова. По данным Росстата, всего в России проживает почти 19 млн бедняков.

"У нас самая обиженная часть населения - семьи, имеющие детей, особенно многодетные. 51% из них, к сожалению, находятся за чертой бедности", - уточнила Голикова.

Более всего семей, лишенных минимальных средств к существованию, обитают в республике Тыва (40%), Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Наиболее благополучными регионами являются ЯНАО и Белгородская область.

Напомним, в марте 2018 года Владимир Путин поручил правительству к 2024 году в два раза снизить уровень бедности в России.

Между тем в Счетной палате отчитались, что реальные доходы населения продолжают уже шестой года падать.