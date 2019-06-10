В киосках Петербурга почти раскупили номера "Коммерсанта", "Ведомостей" и РБК в поддержку Голунова

Во многих газетных киосках Петербурга отсутствуют свежие номера газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» с одинаковой первой полосой, посвященной корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову.

Последние экземпляры «Коммерсанта» и «Ведомостей» были куплены в «Первой полосе» на Парнасе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В киосках у «Василеостровской» сообщили, что эти газеты раскупили еще утром, а газету РБК в «Первой полосе» и многих других торговых точках не продают вовсе. Очевидцы сообщают, что раскупили газеты в районе станций метро «Проспект Просвещения», «Технологический институт», «Лиговский проспект», «Лесная», сообщалось о наличии у «Пушкинской» и «Приморской».

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК 10 июня впервые в истории вышли с идентичными первыми полосами в поддержку Голунова и совместным заявлением редакций. Издания настаивают на проверке действий правоохранителей, задержавших журналиста, и требуют передать им результаты для публикации.

Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг, недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.