УФАС Петербурга выяснит, есть ли картельный сговор в торгах по капремонту бюджетных учреждений Петербургским антимонопольщикам предстоит выяснить, имеются ли признаки картельного сговора при проведении торгов по текущему капитальному ремонту нескольких городских районных администраций, школ, детсадов, поликлиник и иных бюджетных учреждений на сумму, превышающую 84 млн рублей. Ответчиками по делу, возбужденному УФАС по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции, проходят ООО "СКС", ИП Киселев С.Г., ООО "Растр-Сервис", ООО "ТОП-ТИМ", ООО "ЕвроСтройСервис". Инициатором разрибательства выступило российское представительство международной организации по борьбе с коррупцией "Трансперенси Интернешнл-Р". "Как выявил антимонопольный орган, аукционы, в которых принимали участие указанные общества и ИП, прошли с минимальным снижением цены, заявки подавались с одинаковых IP-адресов, некоторые контакты организаций (телефон, электронная почта) совпадают", - отчитались в УФАС. Первое заседание по делу состоится 24 июня. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен