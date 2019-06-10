Новым заместителем главы Фрунзенского района стала Елена Сальман

Глава администрации Фрунзенского района Константин Серов назначил своим заместителем по вопросам благоустройства и районного хозяйства Елену Сальман. Соответствующая информация появилась на сайте администрации.
В пресс-службе Фрунзенского района ЗАКС.Ру подтвердили, что Сальман уже неделю, с 3 июня, работает в новой должности.
Ранее она в течение 5 лет возглавляла районный отдел благоустройства. В общей сложности Сальман работает в администрации уже 25 лет.
- Она сама живет в Фрунзенском районе и благоустройства района для нее и работа, и хобби, - сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе.
Напомним, в феврале из районной администрации на работу в новых должностях перешли два замглавы. Эдуард Ильин был назначен главой Василеостровского района, а Олег Фадеенко - Красносельского.
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