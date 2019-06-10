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12:31

Новым заместителем главы Фрунзенского района стала Елена Сальман

фото ЗакС политика Новым заместителем главы Фрунзенского района стала Елена Сальман

Глава администрации Фрунзенского района Константин Серов назначил своим заместителем по вопросам благоустройства и районного хозяйства Елену Сальман. Соответствующая информация появилась на сайте администрации.

В пресс-службе Фрунзенского района ЗАКС.Ру подтвердили, что Сальман уже неделю, с 3 июня, работает в новой должности.

Ранее она в течение 5 лет возглавляла районный отдел благоустройства. В общей сложности Сальман работает в администрации уже 25 лет.

- Она сама живет в Фрунзенском районе и благоустройства района для нее и работа, и хобби, - сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе.

Напомним, в феврале из районной администрации на работу в новых должностях перешли два замглавы. Эдуард Ильин был назначен главой Василеостровского района, а Олег Фадеенко - Красносельского.



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