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12:51

УФСБ задержала замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Ростокина

фото ЗакС политика УФСБ задержала замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Ростокина

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу задержали заместителя руководителя ГУП "Горэлектротранс" Андрея Ростокина, передает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. В учреждении он ответственен за экономику и финансы.

По данным информаторов издания, Ростокин был задержан еще 6 июня. В пресс-службе ГУП сообщили, что он не появлялся на работе с четверга прошлой недели, однако озвучивать причину его неявки не стали.

Напомним, в ноябре 2018 года представители петербургской ФСБ производили выемку документов в главном офисе "Горэлектротранса". О причинах обысков не сообщалось.

Ранее финансово-хозяйственную деятельность предприятия начали проверять аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга. Их интересовали госконтракты ГУП с 2016 по 2018 годы. В 2017 году "Горэлектротранс" в качестве заказчика заключил госконтрактов на 5 млрд рублей, в нынешнем 2018-м – на 3,4 млрд.

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