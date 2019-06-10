УФСБ задержала замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Ростокина

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу задержали заместителя руководителя ГУП "Горэлектротранс" Андрея Ростокина, передает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. В учреждении он ответственен за экономику и финансы.

По данным информаторов издания, Ростокин был задержан еще 6 июня. В пресс-службе ГУП сообщили, что он не появлялся на работе с четверга прошлой недели, однако озвучивать причину его неявки не стали.

Напомним, в ноябре 2018 года представители петербургской ФСБ производили выемку документов в главном офисе "Горэлектротранса". О причинах обысков не сообщалось.

Ранее финансово-хозяйственную деятельность предприятия начали проверять аудиторы Контрольно-счетной палаты Петербурга. Их интересовали госконтракты ГУП с 2016 по 2018 годы. В 2017 году "Горэлектротранс" в качестве заказчика заключил госконтрактов на 5 млрд рублей, в нынешнем 2018-м – на 3,4 млрд.