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12:57

Пикеты в поддержку Голунова в Москве станут бессрочными

фото ЗакС политика Пикеты в поддержку Голунова в Москве станут бессрочными

Одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве станут бессрочными и будут продолжаться как минимум до освобождения журналиста, передает «МБХ медиа» со ссылкой на корреспондента «Новой газеты» Илью Азара.

По словам Азара, журналисты выйдут в пикеты к управлению МВД по Москве на Петровке, 38, к 18:00, но кто хочет – может выйти раньше. Запланированный на 12 июня марш журналисты решили организовать, пока «по горячим следам» решается судьба Голунова, пояснил Азар.

«Общественное давление на людей, которые могут повлиять на происходящее, заставить силовиков прекратить фабрикацию дела против нашего коллеги и друга, нельзя сбавлять», - уверен журналист. Он надеется, что марш пройдет мирно и «строго в рамках конституционного права на свободу собраний». Азар подчеркнул, что акция будет не политической, а гражданской.

Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

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13:09    
13:03 Старый, глупый тролль. Ты живёшь своим прошлым, которое лишает тебя будущего, тебе же сокращает годы жизни.

13:03    
Сколько же бездельников-пикетчиков в Москве!!! Каждому бы по тачке, вагонетке, совковой лопате и на урановый рудник!

Страница 1-ая (всего: 1)
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