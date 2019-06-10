Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:57

Пикеты в поддержку Голунова в Москве станут бессрочными

фото ЗакС политика Пикеты в поддержку Голунова в Москве станут бессрочными

Одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в Москве станут бессрочными и будут продолжаться как минимум до освобождения журналиста, передает «МБХ медиа» со ссылкой на корреспондента «Новой газеты» Илью Азара.

По словам Азара, журналисты выйдут в пикеты к управлению МВД по Москве на Петровке, 38, к 18:00, но кто хочет – может выйти раньше. Запланированный на 12 июня марш журналисты решили организовать, пока «по горячим следам» решается судьба Голунова, пояснил Азар.

«Общественное давление на людей, которые могут повлиять на происходящее, заставить силовиков прекратить фабрикацию дела против нашего коллеги и друга, нельзя сбавлять», - уверен журналист. Он надеется, что марш пройдет мирно и «строго в рамках конституционного права на свободу собраний». Азар подчеркнул, что акция будет не политической, а гражданской.

Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Голунов – автор многих расследований, среди его разоблачительных текстов - публикации о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услугнедвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:23    
13-09 А вы, извините за беспокойство, ясновидящий ? Это по поводу "старый". Вы, извините за беспокойство, бесконтактный аналитик, умеющий по отдельным буквам определять умственные способности ? Это что-то вроде Чумака, через радиоволны заряжавшего воду, или ещё сильнее ? Вы,извините за беспокойство, сами придумали философский изыск на уровне Сократа о годах жизни или стибрили у кого-нибудь поумнее вас ? Вы, извините за беспокойство, давно узнали слово "тролль" ? На мой непросвещённый взгляд, определение "тролль" очень подходит  вам . Говорят, за троллинг платят деньги. Вы так зарабатываете ? И много ? Вот вы написали про годы жизни. А теперь вдумайтесь в своё предложение Уже очень редко встречается слово "тролль", только у самых замшелых тупиц, Т.е. вы как раз живёте прошлым и сокращаете себе годы жизни. Вероятно, такой поворот слишком сложен для вас. Тогда прошу пардону.

13:09    
13:03 Старый, глупый тролль. Ты живёшь своим прошлым, которое лишает тебя будущего, тебе же сокращает годы жизни.

13:03    
Сколько же бездельников-пикетчиков в Москве!!! Каждому бы по тачке, вагонетке, совковой лопате и на урановый рудник!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
14:02 Песков о ложных снимках "нарколаборатории" в деле Голунова: Ошибка возможна

13:47 Неизвестный разгромил редакцию "Сноба"

13:45 Дело Голунова - против журналиста, против СМИ, против читателей

13:44 Дольщики ЖК “Ижора парк” начнут голодовку в День России

13:31 Опасаясь экологической катастрофы, жители Кузбасса просят убежища в Канаде

13:21 Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер приговорен к 11 годам тюрьмы

13:02 Группы IC3PEAK и Jars выступят на фестивале в поддержку Ивана Голунова

12:57 Пикеты в поддержку Голунова в Москве станут бессрочными   3

12:51 УФСБ задержала замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Ростокина

12:51 Муниципал: Глава МО Сергиевское: То, что оппоненты не знают имен наших депутатов, говорит лишь о том, что сами они - заезжие коммивояжеры   15

12:31 Новым заместителем главы Фрунзенского района стала Елена Сальман

12:30 УФАС Петербурга выяснит, есть ли картельный сговор в торгах по капремонту бюджетных учреждений

12:03 Голикова: Количество бедных в России сократилось на 400 тысяч человек   6

11:58 В киосках Петербурга почти раскупили номера "Коммерсанта", "Ведомостей" и РБК в поддержку Голунова

11:52 Жители Калининского района с восьмого раза смогли провести митинг за Муринский парк

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.