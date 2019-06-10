Группы IC3PEAK и Jars выступят на фестивале в поддержку Ивана Голунова

В среду, 12 июня, в Москве состоится фестиваль “День России 228” в поддержку отправленного под домашний арест журналиста-расследователя “Медузы” Ивана Голунова. На мероприятии выступят группы IC3PEAK, Jars и “Цветы круглосуточно”.

Кроме того, в программе запланированы дискуссии и доклады о репрессивной наркополитике в Российской Федерации.

Фестиваль организует фонд имени Андрея Рылькова при поддержке журналистких коллективов и брендов уличной одежды.

“Что такое статья 228 в России? Это сотни тысяч осужденных. Это липкий страх. Подкашивающиеся ноги. Это возможность побывать на собственных похоронах (c). Сейчас эта статья пытается отнять 15 лет жизни у журналиста Ивана Голунова — в отместку за расследования ему подбросили наркотики и чудом, которое случилось только из-за реакции общества, не отправили в СИЗО. Выстроившись стеной, мы отбили Ивана и будем продолжать биться за него, вплоть до полной реабилитации”, - заявили организаторы на странице мероприятия “ВКонтакте”.

Концерт пройдет в клубе “Бумажная фабрика”. Вход свободный.

Ранее московские журналисты заявили, что намерены принять участие в марше солидарности с Голуновым. Мероприятие пока не согласовано с властями города.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он направлялся на встречу с коллегой Ильей Васюниным, чтобы обсудить по просьбе последнего профессиональные вопросы. Из его рюкзака извлекли пакет с наркотическим веществом - Голунов утверждает, что запрещенные вещества правоохранители ему подбросили. Руководство «Медузы» заявило, что журналисту угрожали из-за подготовки нового текста.

Голунов – автор многих расследований, в том числе о планах по строительству мусорных полигонов в России, «черных кредиторах», рынке ритуальных услуг и недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.