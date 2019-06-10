Опасаясь экологической катастрофы, жители Кузбасса просят убежища в Канаде

Россияне, проживающие в городе Киселёвск в Кузбассе, записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой "приютить" их у себя ввиду невозможности жить в родном крае из-за угрозы экологической катастрофы. Ролик доступен на YouTube, а текстовая версия опубликована на сайте "Новости Киселёвска".

"В России, в частности - в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни. Дело в том, что наш край богат углем и сейчас основные разработки угля ведутся варварским способом. Открытым способом, не обращая внимание на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома. В нашем городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов", - отмечают местные жители.

В феврале 2019 года в СМИ широко освещался черный снег, в который окрасились улицы города. Власти обвинили в этом котельные и обогатительную фабрику. Совсем недавно под Киселёвском под землей загорелся уголь.

Жители сообщили также о постоянно растущем уровне онкологических заболеваний.

Представители власти на обращения горожан реагируют неохотно, заявляя, что если из Киселёвская уйдут угольщики, то "людям просто негде будет работать". Населению предоставляют недостоверную информацию об уровне загрязнения региона.

"Мы устали ждать изменений. Они если и есть, то только в худшую сторону. Да и опасно ждать дальше: с каждым днем все хуже становится экология в нашем городе и области, а нас, людей, граждан этой страны, замечают все меньше и меньше, а людей погибает от болезней все больше. И самое главное: мы не предаем свою страну. Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли", - манифестируют авторы обращения.

В случае, если власти Канады никак не отреагируют на просьбу жителей Киселёвска, они планируют обратиться с аналогичным воззванием в к другим государствам.