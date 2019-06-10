Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:31

Опасаясь экологической катастрофы, жители Кузбасса просят убежища в Канаде

фото ЗакС политика Опасаясь экологической катастрофы, жители Кузбасса просят убежища в Канаде

Россияне, проживающие в городе Киселёвск в Кузбассе, записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой "приютить" их у себя ввиду невозможности жить в родном крае из-за угрозы экологической катастрофы. Ролик доступен на YouTube, а текстовая версия опубликована на сайте "Новости Киселёвска".

"В России, в частности - в Кузбассе, сложились невыносимые условия для жизни. Дело в том, что наш край богат углем и сейчас основные разработки угля ведутся варварским способом. Открытым способом, не обращая внимание на то, что рядом с огромными разрезами находятся жилые дома. В нашем городе проживает 90 тысяч человек. Большая часть населения живет именно вокруг этих разрезов", - отмечают местные жители.

В феврале 2019 года в СМИ широко освещался черный снег, в который окрасились улицы города. Власти обвинили в этом котельные и обогатительную фабрику. Совсем недавно под Киселёвском под землей загорелся уголь.

Жители сообщили также о постоянно растущем уровне онкологических заболеваний.

Представители власти на обращения горожан реагируют неохотно, заявляя, что если из Киселёвская уйдут угольщики, то "людям просто негде будет работать". Населению предоставляют недостоверную информацию об уровне загрязнения региона. 

"Мы устали ждать изменений. Они если и есть, то только в худшую сторону. Да и опасно ждать дальше: с каждым днем все хуже становится экология в нашем городе и области, а нас, людей, граждан этой страны, замечают все меньше и меньше, а людей погибает от болезней все больше. И самое главное: мы не предаем свою страну. Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли", - манифестируют авторы обращения.

В случае, если власти Канады никак не отреагируют на просьбу жителей Киселёвска, они планируют обратиться с аналогичным воззванием в к другим государствам.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
14:02 Песков о ложных снимках "нарколаборатории" в деле Голунова: Ошибка возможна

13:47 Неизвестный разгромил редакцию "Сноба"

13:45 Дело Голунова - против журналиста, против СМИ, против читателей

13:44 Дольщики ЖК “Ижора парк” начнут голодовку в День России

13:31 Опасаясь экологической катастрофы, жители Кузбасса просят убежища в Канаде

13:21 Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер приговорен к 11 годам тюрьмы

13:02 Группы IC3PEAK и Jars выступят на фестивале в поддержку Ивана Голунова

12:57 Пикеты в поддержку Голунова в Москве станут бессрочными   3

12:51 УФСБ задержала замдиректора ГУП "Горэлектротранс" Ростокина

12:51 Муниципал: Глава МО Сергиевское: То, что оппоненты не знают имен наших депутатов, говорит лишь о том, что сами они - заезжие коммивояжеры   15

12:31 Новым заместителем главы Фрунзенского района стала Елена Сальман

12:30 УФАС Петербурга выяснит, есть ли картельный сговор в торгах по капремонту бюджетных учреждений

12:03 Голикова: Количество бедных в России сократилось на 400 тысяч человек   6

11:58 В киосках Петербурга почти раскупили номера "Коммерсанта", "Ведомостей" и РБК в поддержку Голунова

11:52 Жители Калининского района с восьмого раза смогли провести митинг за Муринский парк

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.