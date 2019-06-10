Неизвестный разгромил редакцию "Сноба"

Неизвестный проник в редакцию «Сноба» и разгромил ее, сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова.

По словам Чудиновой, сотрудники «Сноба» не могут попасть в редакцию с 09:00 – там работает криминалист. Мотивы злоумышленника редакции неизвестны, нанесенный ущерб оценить тоже пока невозможно, отметила главред издания.

«Телеканал "Дождь" приютил пятерых сотрудников "Сноба" – огромное им за это спасибо!» - написала Чудинова в Telegram-канале «Сноба». По ее словам, скорее всего, редакции понадобится помощь с техникой, в частности, с восстановлением компьютеров.