Дольщики ЖК “Ижора парк” начнут голодовку в День России

Участники долевого строительства жилого комплекса “Ижора парк”, строительство которого начинала группа компаний Normann, намерены начать голодовку 12 июня, сообщила ЗАКС.Ру представительница дольщиков Надежда Арно.

По ее словам, в голодовке планируют участвовать четыре человека. Где они будут находиться с момента начала акции пока не сообщается. Главным требованием голодающих будет погашение долгов перед подрядными организациями, чтобы те смогли возобновить строительные работы.

- Нам все равно, кто и как погасит долги, - отметила Арно.

Она также добавила, что ЖК “Ижора парк” находится на высокой стадии готовности и все работы можно было бы закончить за 2 месяца. По словам дольщицы, компания “E3 Group”, которой объект перешел от Normann при посредничестве комитета по строительству, готов перевести необходимые средства. Однако вопрос упирается в бюрократию. Глава ГК Normann Владимир Смирнов, по утверждению дольщиков, отказывается ставить свою подпись на необходимой документации.

Напомним, Смирнов был задержан по делу о мошенничестве в начале 2019 года, но вскоре отпущен на свободу. В апреле ему предъявили обвинение обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу, связанному с другим объектом Normann строящимся в областном Мурино ЖК “Десяткино 2.0”.

В ноябре 2018 года дольщики ЖК “Ижора парк” провели несколько дней в своем недостроенном доме, пытаясь привлечь внимание общественности и городских властей к проблеме долгостроя.