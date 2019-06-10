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Статьи

13:45

Дело Голунова - против журналиста, против СМИ, против читателей

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Полиция обвиняет специального корреспондента "Медузы", который занимался расследованиями, в покушении на сбыт наркотиков. МВД публиковало фотографии нарколаборатории, якобы сделанные в квартире Голунова. Вскоре выяснилось, что сделаны снимки совсем в другом месте. Сам Голунов рассказал об угрозах, связанных с расследованиями про похоронный бизнес. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. По всей стране проходят акции в поддержку журналиста. Медиасообщество требует прекратить дело Голунова. Открытое письмо в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет подписали более 7,5 тысяч сотрудников СМИ. Петицию на change.org с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания подписали более 140 тысяч человек. 10 июня издания "Коммерсант", "Ведомости" и РБК впервые вышли с одинаковыми обложками - в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ. Дело  должно быть прекращено.

Мы считает необходимым опубликовать пять самых важных расследований Ивана Голунова.

Расследование о похоронном бизнесе

Часть текста посвящена петербургскому рынку похоронных услуг. Говорится о бизнесмене Игоре Минакове (скончался в декабре 2018 года). Голунов рассказал в своем расследовании, как Минаков вместе с бывшим главой городского похоронного предприятия «Ритуальные услуги» Валерием Ларькиным занимаются содержанием 71 городского кладбища через подконтрольные фирмы.

Фальшивые диагнозы и косметические компании

Вам же, наверное, тоже предлагали косметику Desheli, когда под видом промоакции звали на бесплатное тестирование косметики, а в итоге оформляли кредиты на «чудотворные препараты»? Или, может быть, вы владелец пылесосов Kirby, которые, как говорится в тексте «Медузы», «навязывали покупателям по завышенным ценам». Журналист Иван Голунов рассказал, как два человека построили целый бизнес на продаже косметики с «интеллигентными кристаллами сахара».

Микрокредиты и кто стоит за микрофинансовыми организациями

Как «черные кредиторы» в Москве «обманом захватывают жилье должников». Журналист нашел 500 квартир, которые владельцы потеряли без решения суда. Одна жительница Москвы потеряла свое жилье несмотря на то, что гасила кредит в срок.

Как в регионы поедет московский мусор

Иван Голунов рассказывает, в какие российские регионы будут вывозить мусор из Москвы.

Как МВД поссорилось с ФСБ

Это расследование о конфликте между главными силовыми ведомствами России — МВД и ФСБ. Как попытка дать взятку обернулась арестом «не того» человека и почему сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России решили копать под ФСБ.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:21    
15:54 Вы всех, кто хочет правду и справедливости, кто хочет провести хоть минимальный сравнительный анализ, кто открыто критикует действующих политиков,  обзываете больными?

15:54    
Кто о чем, а больной (14:52) о Вишневском. Это не изобретатель мази. Да и не поможет она тебе.

15:01    
Борис Вишневский:"Я очень надеюсь, что общественное сопротивление поможет спасти Ивана Голунова от сфабрикованного обвинения. Что все обвинения будут сняты, а дело прекращено.И очень надеюсь, что общественность не забудет про Оюба Титиева, который сидит по такому же обвинению. Не забудет Лию и Артема Милушкиных из псковской «Открытой России», которых преследуют по похожему делу.Я надеюсь, что те, кто фабриковал их дела, арестовывал, облыжно обвинял и неправедно судил — сядут. А до того — все они должны быть названы поименно. С фамилиями, именами, отчествами, должностями и фотографиями. С максимальным распространением."
https://echo.msk.ru/blog/boris_vis/2441903-echo/

14:52    
Вишневский отдыхает и завидует. Такого списка расследований у него точно нет! Одна бестолковая болтовня!!!

14:28    
Евгений Ройзман: "В случае подброса наркотиков сотрудниками полиции - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (пункты "а", "б" и "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков - уже материальный состав преступления, и раскрывать придется. Думаю, именно поэтому система не может включить задний ход".
https://www.newsru.com/russia/09jun2019/roizman.html

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