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Статьи

13:45

Дело Голунова - против журналиста, против СМИ, против читателей

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Полиция обвиняет специального корреспондента "Медузы", который занимался расследованиями, в покушении на сбыт наркотиков. МВД публиковало фотографии нарколаборатории, якобы сделанные в квартире Голунова. Вскоре выяснилось, что сделаны снимки совсем в другом месте. Сам Голунов рассказал об угрозах, связанных с расследованиями про похоронный бизнес. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. По всей стране проходят акции в поддержку журналиста. Медиасообщество требует прекратить дело Голунова. Открытое письмо в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет подписали более 7,5 тысяч сотрудников СМИ. Петицию на change.org с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания подписали более 140 тысяч человек. 10 июня издания "Коммерсант", "Ведомости" и РБК впервые вышли с одинаковыми обложками - в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ. Дело журналиста Ивана Голунова должно быть прекращено.

Мы считает необходимым опубликовать пять самых важных расследований Ивана Голунова.

Расследование о похоронном бизнесе

Часть текста посвящена петербургскому рынку похоронных услуг. Говорится о бизнесмене Игоре Минакове (скончался в декабре 2018 года). Голунов рассказал в своем расследовании, как Минаков вместе с бывшим главой городского похоронного предприятия «Ритуальные услуги» Валерием Ларькиным занимаются содержанием 71 городского кладбища через подконтрольные фирмы.

Фальшивые диагнозы и косметические компании

Вам же, наверное, тоже предлагали косметику Desheli, когда под видом промоакции звали на бесплатное тестирование косметики, а в итоге оформляли кредиты на «чудотворные препараты»? Или, может быть, вы владелец пылесосов Kirby, которые, как говорится в тексте «Медузы», «навязывали покупателям по завышенным ценам». Журналист Иван Голунов рассказал, как два человека построили целый бизнес на продаже косметики с «интеллигентными кристаллами сахара».

Микрокредиты и кто стоит за микрофинансовыми организациями

Как «черные кредиторы» в Москве «обманом захватывают жилье должников». Журналист нашел 500 квартир, которые владельцы потеряли без решения суда. Одна жительница Москвы потеряла свое жилье несмотря на то, что гасила кредит в срок.

Как в регионы поедет московский мусор

Иван Голунов рассказывает, в какие российские регионы будут вывозить мусор из Москвы.

Как МВД поссорилось с ФСБ

Это расследование о конфликте между главными силовыми ведомствами России — МВД и ФСБ. Как попытка дать взятку обернулась арестом «не того» человека и почему сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России решили копать под ФСБ.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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