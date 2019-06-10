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14:02

Песков о ложных снимках "нарколаборатории" в деле Голунова: Ошибка возможна

фото ЗакС политика Песков о ложных снимках "нарколаборатории" в деле Голунова: Ошибка возможна

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос об опубликованных МВД подложных фотографиях нарколаборатории, якобы разбитой дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, заявил, что ошибаться могут все.

"Ошибка возможна. Ошибки допускают, в том числе, и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве", - считает Песков. Доверие Кремля к министерству, по его словам, подорвано не было: в администрации главы государства постоянно руководствуются только информацией, полученной от силового ведомства.

Полная версия дискуссии Пескова с журналистами по данной теме доступна тут.

Напомним, 7 июня, освещая дело Голунова, МВД опубликовало на своем сайте несколько фотографий, содержание которых было похоже на лабораторию по производству наркотических веществ. Друзья журналиста указали на то, что на кадрах изображена не его квартира, после чего в МВД признали, что снимки к Голунову отношения не имеют.

Вечером 8 июня спецкор "Медузы" был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов является автором множества резонансных расследований, например, - публикаций о планах по строительству мусорных полигонов в России, "черных кредиторах", недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7, 8 и 9 июня в защиту журналиста в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний. Акции продолжились и сегодня.

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16:31    
15:26. За Голуновым была долгое время наружка, а значит и прослушка, и фотосъёмка всех его контактов по линии наркоторговли! Все его контактёры думаю уже арестованы и дают чистосердечные признания на Голунова, уличающие его в преступной деятельности!  А Вы как думаете? Не, полицейские хотят и дальше получать высокую зарплату, а не быть уволенными за дезу для Президента РФ!

15:51    
14:28, 14:44, 14:59 Сашенька, с удовольствием бы послушал твои визги, когда бы тебе подбросили что-нибудь, ради палки в отчете. Наверное бы орал "Произосля асипка!!! Я свой! Пазваните Пригозину! Я люблю Путина!!!"

15:26    
15:16 С Улюкаевым далёко не всё ясно. Друг Путина-Сечин устроил подставу. Хорошавин стал губернатором благодаря тому же Сечину, именно «Роснефть» сыграла решающую роль в его назначении. До сентября 2015 года бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». Никакой аналогии в их делах с делом Голунова нет. Зато есть реальные расследования коррупции с его стороны. И есть укоренившаяся практика подкидывания наркотиков политическим противникам в России.

15:16    
15:11. Улюкаев, Хорошавин, Гайзер и др. ВИПы тоже сначала ВСЁ(!!!) отрицали, но у ФСБ, СК была 100% доказуха, которая была заблоговременно доложена Путину! Думаю и сейчас Путин осведомлён о 100%-[цензура]иках против Голунова!

15:11    
14:59 «Верую, ибо абсурдно». "Вера без дел мертва". "Был бы человек, а статья найдётся".

14:59    
14:51. Верю МВД, так как оно скрупулёзно относится к аресту ВИП, вроде министров, губернаторов, знаковых людей, политиков и политических провокаторов, вроде Голунова! Никто в МВД не хочет быть уволенным, потому перед арестом собираются неопровержимые доказательства вины в преступлении!!! Сейчас вся эта информационная пена сойдёт и Голунов пойдёт под суд за распространение наркотиков!

14:51    
14:44 Не желая ущемить ваши религиозные чувства, всё же хотелось бы обратить внимание, что в защиту Ивана Голунова высказывается много людей самых разных взглядов, часто совсем не прозападной ориентации и далёких от политики. Их беспокоит растущая волна правового нигилизма внутри правоохранительной системы, а не только конкретный прецедент.

14:44    
Верю МВД РФ, а не продажным журналюгам, особенно прозападной ориентации! Своего бессовестно выгораживают!

14:31    
Ошибка - назначение Дмитрия Пескова на должность главы президентской пресс-службы, а здесь - типичное преступление правоохранительной системы.

14:28    
Наркоторговца Голунова, сеющего смерть в России, на нары!!! Полиция-браво!

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