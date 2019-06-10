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14:02

Песков о ложных снимках "нарколаборатории" в деле Голунова: Ошибка возможна

фото ЗакС политика Песков о ложных снимках "нарколаборатории" в деле Голунова: Ошибка возможна

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос об опубликованных МВД подложных фотографиях нарколаборатории, якобы разбитой дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, заявил, что ошибаться могут все.

"Ошибка возможна. Ошибки допускают, в том числе, и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве", - считает Песков. Доверие Кремля к министерству, по его словам, подорвано не было: в администрации главы государства постоянно руководствуются только информацией, полученной от силового ведомства.

Полная версия дискуссии Пескова с журналистами по данной теме доступна тут.

Напомним, 7 июня, освещая дело Голунова, МВД опубликовало на своем сайте несколько фотографий, содержание которых было похоже на лабораторию по производству наркотических веществ. Друзья журналиста указали на то, что на кадрах изображена не его квартира, после чего в МВД признали, что снимки к Голунову отношения не имеют.

Вечером 8 июня спецкор "Медузы" был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов является автором множества резонансных расследований, например, - публикаций о планах по строительству мусорных полигонов в России, "черных кредиторах", недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и многие другие.

7, 8 и 9 июня в защиту журналиста в Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты, на которых не обошлось без задержаний. Акции продолжились и сегодня.

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