Депутаты ЗакСа предложили установить мемориальную доску Геннадию Селезневу

Память о бывшем председателе Государственной думы Геннадии Селезневе намерены увековечить на факультете журналистики СПбГУ, где он когда-то учился. Комиссия по образованию, культуре и науке Заксобрания на заседании 10 июня решила внести на рассмотрении петербургского парламента вопрос об установке мемориальной доски политика, сообщила пресс-служба ЗакСа.

“Доска планируется к установке по адресу: Университетская набережная дом 7-9-11 лит. Б (Ректорский флигель)”, - уточнили в пресс-службе.

Селезнев окончил журфак ЛГУ в 1974 году. В 1974-1980 годах, до переезда в Москву, работал заместителем главного редактора ленинградской газеты “Смена”.

Он был депутатом Госдумы первых четырех созывов, сначала от КПРФ, затем как член Партии возрождения России, в которую вступил в 2002 году. Во втором и третьем созывах Селезнев был председателем Госдумы. Политик скончался в 2015 году и был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.