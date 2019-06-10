Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:32

Депутаты ЗакСа предложили установить мемориальную доску Геннадию Селезневу

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа предложили установить мемориальную доску Геннадию Селезневу

Память о бывшем председателе Государственной думы Геннадии Селезневе намерены увековечить на факультете журналистики СПбГУ, где он когда-то учился. Комиссия по образованию, культуре и науке Заксобрания на заседании 10 июня решила внести на рассмотрении петербургского парламента вопрос об установке мемориальной доски политика, сообщила пресс-служба ЗакСа.

“Доска планируется к установке по адресу: Университетская набережная дом 7-9-11 лит. Б (Ректорский флигель)”, - уточнили в пресс-службе.

Селезнев окончил журфак ЛГУ в 1974 году. В 1974-1980 годах, до переезда в Москву, работал заместителем главного редактора ленинградской газеты “Смена”.

Он был депутатом Госдумы первых четырех созывов, сначала от КПРФ, затем как член Партии возрождения России, в которую вступил в 2002 году. Во втором и третьем созывах Селезнев был председателем Госдумы. Политик скончался в 2015 году и был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
19:45 "Движение демократического обновления" Амосова получило регистрацию в Минюсте

19:15 Москалькова: Большинство россиян негативно оценивают уровень соблюдения прав человека

19:09 Передовицу "Коммерсанта" о Голунове полиция в Петербурге назвала "средством агитации"

18:59 Московский суд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах Абызова   1

18:38 СМИ: Кремль хочет снизить градус недовольства из-за дела Голунова до "Прямой линии"

18:15 "Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами   1

17:58 Хинштейн: Дело Голунова передано из МВД в Следственный комитет по Москве

17:46 Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

17:45 Смольный одобрил строительство "сказочного" парка "Лукоморье" в Пушкине

17:35 Артем Лоскутов: В деле Голунова откатить назад проблематично

17:31 Суд освободил главу грозненского "Мемориала" Титиева по УДО   2

17:16 Достройка проблемного ЖК "Охта Модерн" обойдется в почти 800 млн рублей

16:54 Экс-полковник Захарченко приговорен к 13 годам колонии

16:46 "Весна" подала в Смольный уведомление о митинге в поддержку Ивана Голунова   4

16:45 ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.