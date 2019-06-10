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Новости

14:55

Силуанов рассказал, почему падают реальные доходы россиян

фото ЗакС политика Силуанов рассказал, почему падают реальные доходы россиян

Глава Министерства финансов Антон Силуанов поведал, отчего уже шестой год снижается уровень реальных доходов населения России: по его словам, которые приводит агентство "Прайм", это происходит из-за роста потребительского кредитования и уменьшения теневого сектора в экономике.

"Поскольку объем кредитов растет - потребительских, ипотечных, - то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита. И второе. У нас сокращается так называемый теневой сектор. Это влияет на снижение показателя реальных доходов населения", - поделился расчетами министр в ходе прошедшего в Госдуме заседания комитета по бюджету и налогам.

Между тем, подчеркнул Силуанов, в правительстве прогнозируют рост зарплат в реальном выражении.

"То есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", - уточнил вице-премьер, добавив, что, по подсчетам Минфина, за первый квартал 2019 года реальные зарплаты населения уже выросли на 1,3%, а в апреле - "скачок" достиг отметки 1,6%.

Ранее в Счетной палате отчитались, что реальные доходы населения продолжают уже шестой года падать.

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15:15    
Силуянов хорош. И Набиуллина хороша. Все они там хороши.

15:02    
Силуянов работает хорошо!!! Вместе с Набиуллиной они удерживают финансовую ситуацию в России на должном уровне!

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