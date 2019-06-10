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Новости

15:00

В Петербурге за день задержали уже двух активистов “Весны”

фото ЗакС политика В Петербурге за день задержали уже двух активистов “Весны”

Петербургская полиция 10 июня задержала участницу молодежного движения “Весна” Александру Лобовикову, сообщил ЗАКС.Ру федеральный координатор движения Богдан Литвин.

Он предположил, что Лобовикову задержали неподалеку от дома, поскольку девушка успела сообщить друзьям, что планирует выйти из дома за кофе, после чего связь с ней пропала.

Лобовикову обнаружил в 71 отделении полиции активист Дмитрий Гусев. Гусев пришел в отдел, так как узнал, что туда попал другой участник “Весны” Петр Трофимов.

“В 71 ОП кроме Петра Трофимова находится Александра Лобовикова. Я думал она защищает, но вероятно свинчена”, - написал Гусев в Facebook.

Напомним, Трофимова задержали рано утром 10 июня. Позже соратники активиста рассказали ЗАКС.Ру, что его подозревают в нарушении 20.2.2 статьи КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) и собираются держать в отделе до суда.

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16:47   Бордунов  
16:10 Опять тебя санитары обошли, жертва оптимизации.

16:10    
Опять силовики обошли квартиру Вишневского!!! Ведь именно он - главный оппозционер нашего славного города! Почему Смольный бьет из пушек по воробьям...

16:04    
15:20 За неимением "Китая 1989 года или СССР 1938г", вали в Сев. Корею. Ын найдет тебе работу по языку.

16:00    
Путинский тролль (15:10) хорош только с языком в заднице.

15:40    
15:20 Современная Россия - не Китай 1989 и, тем более, не СССР 1938. Экономические последствия подобного фортеля будут разрушительными. Мы, скорее, сегодня напоминаем Латинскую Америку, которая в кризис 1980-82 годов прошла через крах ряда диктатур и установление конституционных демократических форм правления во всех станах, кроме Гаити и Кубы.

15:20    
15:16.Политические репрессии приводят только к очищению стран от всякой мрази и движению вперёд! Вспомните Китай 1989 года года или СССР 1938г.!

15:16    
Политические репрессии приведут к отпору. Вспомнят всех поимённо.

15:10    
Активист "Весны" хорош только тогда, когда в наручниках! Даёшь больше посадок прозападных экстремистов!

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