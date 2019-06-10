Макаров поздравил росгвардейцев с Днем России

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравил сотрудников Росгвардии с Днем России, подспудно отметив их заслуги на занимаемом поприще. В церемонии по случаю принимали участие представители всех петербургских структурных подразделений охранного ведомства.

Макаров поблагодарил их за усердие, ежедневно проявляемое на работе, а также за обеспечение общественного правопорядка во время массовых акций.

"Если бы не ваша служба, ратный труд, способность в любой ситуации выполнять поставленные задачи, сложно представить, какой была бы обстановка в нашем городе, нашей стране. Ежедневно находясь в сложнейшей психологической системе координат, вы действуете смело, решительно, всегда принимаете единственно верное решение, снимая социальную напряженность и охраняя порядок на наших улицах", - заявил, выступая, Макаров.

Помимо похвал, росгвардейцы получили из рук спикера почетные грамоты, благодарности и подарки.

После председатель ЗакСа возложил цветы к мемориалу в честь погибших бойцов ОМОН.

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