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Новости

16:02

Леонида Волкова отправили под арест еще на 15 суток

фото ЗакС политика Леонида Волкова отправили под арест еще на 15 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал соратника Алексея Навального Леонида Волкова на 15 суток, передает «Медиазона».

Едва Волков отбыл 20 суток ареста в спецприемнике за акцию против повышения возраста выхода на пенсию 9 сентября 2018 года, как на него составили протокол за ту же акцию в Петербурге. Полицейские пообещали оформить на Волкова протоколы за митинги еще в восьми городах. Таким образом, если наказание за каждый такой протокол составит те же 15 суток, то под арестом Волков может провести порядка четырех месяцев.

Волков выходил из спецприемника, когда его задержали и увезли в отдел полиции. Сообщалось, что новый протокол составлен по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) из-за трансляции с акции 9 сентября в Петербурге. Говоря о еще восьми городах в материалах дела, сторонники Навального подчеркнули, что ст. 4 Протокола 7 к Европейской конвенции запрещает наказывать дважды за одно и то же.

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19:56    
17:04 Почему ты, как экстремист-ненавистник Отечества, пальцами по клаве бацаешь? Маск над лесоповалом интернет запустил или филонишь?

17:04    
Всех прозападных экстремистов-ненавистников Отечества отправить по местам отсидки антисоветчиков в 30-е годы! На лесоповал!!! Там уже и лес подрос с тех пор, работы непочатый край, да и бригадир есть-Навальный-спец.по древесине! Пора готовить списки и телячьи вагоны для отправки на просторы Сибири!

16:57   Абсолютное большинство населения России  
16:16 Пошел на хер, шнырь воровской.

16:55   Время  
16:16, велю тебе засунуть язык обратно и от моего имени чепуху не пороть.

16:16    
Хорошая новость о новом аресте! Хотя 15 суток явно маловато! Все прозападные ненавистники России должны пожизненно сидеть на нарах! Таково веление времени и желание абсолютного большинства населения России!

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