ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости".

"То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени", - поделилась общественница.

Также ей кажется вполне естественным, если в полиции признают факт наличия в деле собственных ошибок.

Напомним, 7 июня, освещая дело Голунова, МВД опубликовало на своем сайте несколько фотографий, содержание которых было похоже на лабораторию по производству наркотических веществ. Друзья журналиста указали на то, что на кадрах изображена не его квартира, после чего в МВД признали, что снимки к Голунову отношения не имеют.

Вечером 8 июня спецкор "Медузы" был заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Своей вины он не признает, утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили, а также избивали при задержании. Сторона его защиты будет обращаться в ЕСПЧ.

Голунов является автором множества резонансных расследований. ЗАКС.Ру собрал некоторые из них.