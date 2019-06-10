Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:46

"Весна" подала в Смольный уведомление о митинге в поддержку Ивана Голунова

фото ЗакС политика "Весна" подала в Смольный уведомление о митинге в поддержку Ивана Голунова

Активисты движения «Весна» подали в Смольный заявку на проведение митинга в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 23 июня, передает «Фонтанка.ру»,

Среди возможных мест – Марсово поле, площадь Ленина, Пионерская, Конюшенная и Исаакиевская площади, заявленная численность – 5 тысяч человек. Планируется, что на митинге участники выступят за прекращение уголовного преследования Голунова и свободу журналистики.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ. Дело  должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.

Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

По всей России и в других странах мира журналисты и сочувствующие выходят в пикеты. В Москве их планируют сделать бессрочными, а 12 июня провести марш в поддержку Голунова. В Петербурге пикеты продолжаются уже несколько дней.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:46    
Чувствуется хорошо проплаченная и организованная акция пятиколонников. Мгновенные действия по всем фронтам, три адвоката. Наглая ложь про травмы. В России каждый день задерживают по наркотикам, иногда ошибочно, иногда умышленно (как и во всём мире), бывают травмы. Но я не слышал о такой организованной акции такими силами в случае с инженером, дворником, токарем... Правда, они не льют дерьмо на свою страну по заказу врагов и не являются пятиколонниками. Такая вот ситуация.

18:41    
Уважаемый 16:53, шутка хороша, когда правдоподобна.

16:53    
Если бы у полиции НИЧЕГО не было на Голунова, то его давно бы отпустили, особенно после информирования Путина!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
18:59 Московский суд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах Абызова

18:38 СМИ: Кремль хочет снизить градус недовольства из-за дела Голунова до "Прямой линии"

18:15 "Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами   1

17:58 Хинштейн: Дело Голунова передано из МВД в Следственный комитет по Москве

17:46 Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

17:45 Смольный одобрил строительство "сказочного" парка "Лукоморье" в Пушкине

17:35 Артем Лоскутов: В деле Голунова откатить назад проблематично

17:31 Суд освободил главу грозненского "Мемориала" Титиева по УДО   1

17:16 Достройка проблемного ЖК "Охта Модерн" обойдется в почти 800 млн рублей

16:54 Экс-полковник Захарченко приговорен к 13 годам колонии

16:46 "Весна" подала в Смольный уведомление о митинге в поддержку Ивана Голунова   3

16:45 ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова

16:35 На заводе "ЛенРеактив" произошел пожар

16:02 Леонида Волкова отправили под арест еще на 15 суток   4

15:40 Петербургскую активистку освободили от штрафа за одиночный пикет в поддержку фигурантов дела “Сети”*

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.