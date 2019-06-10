"Весна" подала в Смольный уведомление о митинге в поддержку Ивана Голунова

Активисты движения «Весна» подали в Смольный заявку на проведение митинга в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 23 июня, передает «Фонтанка.ру»,

Среди возможных мест – Марсово поле, площадь Ленина, Пионерская, Конюшенная и Исаакиевская площади, заявленная численность – 5 тысяч человек. Планируется, что на митинге участники выступят за прекращение уголовного преследования Голунова и свободу журналистики.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ. Дело должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.

Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

По всей России и в других странах мира журналисты и сочувствующие выходят в пикеты. В Москве их планируют сделать бессрочными, а 12 июня провести марш в поддержку Голунова. В Петербурге пикеты продолжаются уже несколько дней.