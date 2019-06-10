Достройка проблемного ЖК "Охта Модерн" обойдется в почти 800 млн рублей

На то, чтобы завершить все работы по долгостроям ЖК "Охта Модерн", компании-подрядчику понадобится выделить на эти цели 798 млн рублей, рассказал один из представителей Смольного во время посещения врио градоначальника Петербурга Александра Беглова стройплощадок комплекса.

В марте 2019 года компании "ЛСР. Недвижимость" и экс-подрядчик возведения ЖК ООО "Питер-Констракшн" окончательно договорились о передаче объектов строительства. При этом функции технического заказчика возложили на компанию "Смольный квартал".

Ранее сообщалось, что "Охта Модерн" должны достроить к концу 2019 года.

Проблемный ЖК должны были достроить еще в 2005 году на Большеохтинском проспекте. Изначально его строило ЗАО "ИВИ-93", но в 2009 году компания потерпела финансовый крах. После нее бремя работ взяло на себя ООО "Балтжилинвест", но и эта компания не закончила проект. "Питер-Констракшн" перенял строительство в 2016 году, но вскоре обанкротился.

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