Артем Лоскутов: В деле Голунова откатить назад проблематично

Художник и отец-основатель арт-акции “Монстрация” Артем Лоскутов рассказал ЗАКС.Ру о сходствах и различиях дела журналиста Ивана Голунова и его собственного ареста десятилетней давности. В 2009 году Лоскутова обвинили в хранении легких наркотиков. Художник заявил, что запрещенные препараты ему подбросили. Ему грозил реальный срок, но после общественной кампании солидарности суд назначил штраф 20 тысяч рублей. Статьи о деле Лоскутова писал в том числе и журналист Голунов.

- Он писал про меня 10 лет назад, когда меня сажали, а теперь мы с ним поменялись ролями. Наши истории схожи тем, что для репрессий используется метод подбрасывания наркотиков, - рассуждает Лоскутов. - В любой момент любого гражданина, вне зависимости от того, кому он помешал, могут упечь в тюрьму. Тебе могут пакет, замотанный изолентой, сунуть в карман, а если таких пакетика два, то это уже покушение на сбыт. В этом наши дела похожи. Но все остальное - разное. Я был арестован и достаточно быстро вышел, а Ивану еще сидеть под арестом.

Лоскутов вспомнил и другие резонансные уголовные дела по 228 статье против публичных деятелей: историю смоленской активистки “Другой России” Таисии Осиповой и недавний процесс над чеченским правозащитником Оюбом Титиевым. Осипова 29 декабря в 2011 году получила 10 лет колонии за хранение наркотиков. 28 февраля суд 2017 года она вышла по УДО. Титиев 18 марта 2019 года получил по той же статье 4 года колонии-поселения. 10 июня суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

- Понимаете, этот метод [подбрасывания вещественных доказательств] работает в нашей истории, наверное, лет сто. Тебе могли подложить в карман какой-нибудь колосок, который ты якобы с поля вынес, тебе можно было подбросить самиздат какой-то или патрон, гранату, другое оружие, - добавил художник.

По мнению Лоскутова, общественная огласка в деле Голунова, как и в его случае, уже дает свои плоды.

- Он получил домашний арест, это произошло явно из-за [общественного] давления. Только из-за пикетов, из-за резонанса и возмущения. Когда людей задерживали в первый день на Петровке, на пикетах, тут же пошли об этом сообщения. Сразу было видно, что они отыграли назад, выпустили всех людей, не стали даже составлять протоколы. Это уступки, - рассказал Лоскутов в беседе с ЗАКС.Ру. - Другое дело, что в деле Голунова откатить назад очень проблематично. Если эти наркотики не его, тогда чьи? Оперативников? Тогда нужно сажать оперов и начальство. У меня было также. Четыре оперативника были против меня. Если меня оправдывать, то надо было всех их сажать. Естественно, на такое репрессивная система не могла пойти. Меня признали виновным, но дали минимальное наказание. Как в деле Ивана сможет откосить государство, не знаю. Но я надеюсь и буду требовать, чтобы были наказаны люди, которые фабриковали это дело и подбрасывали, а также люди, которые, возможно, дело инициировали.

Лоскутов намерен принять участие в марше в поддержку Голунова, который состоится в Москве 12 июня. Заявки на согласование этой акции никто не подавал, но организаторы надеются, что полиция и городские власти не пойдут на применение силы и массовые задержания.

- Вчера была встреча инициативной группы по этому маршу. Мы рассчитываем на то, что власти дадут сделать эту акцию спокойной и мирной. Мы тоже стараемся сделать это. В приглашении написано, что нельзя приносить символику и плакаты, все, что может указать, что это несанкционированная акция. Мы просто понесем газеты с первыми полосами, которые сегодня вышли: “Я/мы Иван Голунов”. Это уже по сути лозунг. Мы не призываем к нарушению закона, мы идем к Петровке, 38 встать в пикеты. Это просто прогулка по городу с газетами в руках. Мы специально демонстрируем, что не хотим переходить границы административного законодательства, хотя мы готовы это сделать, потому что то, что происходит с Иваном Голуновым - это нарушение Уголовного кодекса, фабрикация уголовного дела, страшное преступление, - считает Лоскутов.

Напомним, одиночные пикеты журналистов и общественных активистов ежедневно проходят по всей стране с 7 июня. Открытое письмо в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет подписали более 7,5 тысяч сотрудников СМИ. Петицию на change.org с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания подписали более 140 тысяч человек. 10 июня издания "Коммерсант", "Ведомости" и РБК впервые вышли с одинаковыми обложками - в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Сергей Еремеев