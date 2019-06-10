Хинштейн: Дело Голунова передано из МВД в Следственный комитет по Москве

Уголовное дело в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передано в управление Следственного комитета по Москве, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Twitter.

«Надеюсь, это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над i», - отметил Хинштейн.

Голунов заключен под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков. Он отрицает свою вину, эксперты не обнаружили ни на смыве с его ладоней, ни в срезах его ногтей следов наркотиков, как и в других анализах. В суде Голунов заявил, что ему угрожали из-за работы над расследованием о похоронном бизнесе в Москве.

Редакция ЗАКС.Ру считает, что преследование Ивана Голунова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Дело против Голунова - дело против всех журналистов, против всех читателей СМИ. Дело должно быть прекращено. Мы собрали ссылки на пять самых важных расследований журналиста.